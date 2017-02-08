В полиции назвали наиболее вероятную версию убийства Шеремета

Вместе с тем, все четыре версии, обозначенные в самом начале следствия, по-прежнему в разработке

Наиболее вероятная версия убийства журналиста Украинской правды Павла Шеремета - профессиональная деятельность. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель и.о. главы Нацполиции Александр Вакуленко, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, следствие изначально изучало четыре версии, и они все по-прежнему в разработке. Опрошены тысячи людей, изучается 150 террабайт информации с камер видеонаблюдения.

"Следствие изучает его журналистскую деятельность в Украине, профессиональную деятельность за пределами Украины, критические выступления по экспансии РФ в Чечне, Грузии и Украине, дестабилизации ситуации в Украине, а также ошибку в объекте и конфликтные ситуации в личной жизни", - сказал Вакуленко.

По его словам, последние две версии отработаны и практически отброшены.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство.

Ранее на запрос УП в полиции ответили, что разрабатывают 5 версий мотивов убийства.



1. Совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью на территориях РФ и Беларуси;

2. Ошибка в объекте преступления, а именно - готовилось убийство владельца издания "Украинская правда" Алены Притулы;

3. Профессиональная деятельность, за его критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести";

4. Дестабилизация ситуации в государстве, направленная на формирование ложного негативного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

5. Конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета относительно его семейного, коммерческого и финансового положения.

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