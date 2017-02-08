Украине не было смысла убивать боевика Гиви - киборг Кузьминых
Украине не было смысла убивать террориста Михаила Толстых, известного как Гиви, поскольку он был бы нужен в качестве свидетеля преступлений. Об этом заявил освобожденный из плена боевиков командир 90-го батальона 81-й бригады Олег Кузьминых, передает Hromadske.
"...сидя на скамье подсудимых, он бы открыл глаза всему миру на многие вещи", - сказал он.
По словам киборга, террорист Гиви был ликвидирован в результате "разборок" по устранению свидетелей.
8 февраля в оккупированном Донецке был ликвидирован один из полевых командиров террористической организации ДНР Михаил Толстых, известный в СМИ по прозвищу Гиви.
Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник подтвердил факт ликвидации главаря террористической группировки Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви.
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