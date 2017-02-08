Украине не было смысла убивать боевика Гиви - киборг Кузьминых

По словам Олега Кузьминых, ликвидированный террорист был бы полезным для Украины на скамье подсудимых

Украине не было смысла убивать террориста Михаила Толстых, известного как Гиви, поскольку он был бы нужен в качестве свидетеля преступлений. Об этом заявил освобожденный из плена боевиков командир 90-го батальона 81-й бригады Олег Кузьминых, передает Hromadske.

"...сидя на скамье подсудимых, он бы открыл глаза всему миру на многие вещи", - сказал он.

По словам киборга, террорист Гиви был ликвидирован в результате "разборок" по устранению свидетелей.

8 февраля в оккупированном Донецке был ликвидирован один из полевых командиров террористической организации ДНР Михаил Толстых, известный в СМИ по прозвищу Гиви.

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник подтвердил факт ликвидации главаря террористической группировки Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви.

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