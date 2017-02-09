НАТО усилит давление на РФ из-за эскалации в Донбассе
НАТО усилит политическое давление на страну-агрессора Россию в связи с эскалацией ситуации в Донбассе. Об этом шла речь во время внеочередного заседания комиссии Украина-НАТО, говорится на сайте миссии Украины при НАТО.
"В НАТО отметили, что при таких действиях России против Украины не может идти речь о возвращении к отношениям "как обычно" с Кремлем и отмене санкций. НАТО усилит политическое давление на Россию. Ситуация с безопасностью в Украине будет оставаться одним из топ-приоритетов НАТО и первоочередным вопросом во время контактов Альянса с Россией", - отмечается в сообщении.
Союзники отметили - в НАТО четко понимают, что за последней эскалацией стоит Россия и поддерживаемые ею боевики. "Особое беспокойство в НАТО выразили в связи с тем, что жертвами обстрелов боевиков становятся не только военные, но и местные жители в Авдеевке, Сартане, Широкино", - говорится в сообщении.
8 февраля сообщалось, что комиссия Украина - Организация североатлантического договора (НАТО) на уровне послов рассмотрит последние события на востоке Украины.
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