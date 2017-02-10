Сытник: НАБУ обнаружило почти 83 млрд грн убытков от коррупции
За 14 месяцев работы Национального антикоррупционного бюро детективы ведомства вернули в бюджет страны около 115 млн гривень, похищенных злоумышленниками в результате коррупционных действий, а также обнаружили в различных схемах почти 83 млрд убытков государству. Об этом на пресс-конференции сообщил директор бюро Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.
"На стадии досудебного расследования государству возвращено более 115 млн грн; это то, что мы смогли вернуть "добровольно", так как, напомню, главные основания для возвращения средств в бюджет или на счета государственных предприятий или других предприятий, которые пострадали от коррупционных действий, - это приговоры судов", - сказал он.
Также, со слов директора бюро, детективы НАБУ разоблачили схемы и не допустили разворовывания государственных средств на сумму более 500 млн гривень.
Подотчетное Сытнику антикоррупционное ведомство обнаружило в различных расследуемых эпизодах убытков государству на сумму почти 83 млрд грн.
Кроме того, по производствам НАБУ арестовано около 600 млн грн и $80 млн средств, корпоративные права, "огромный" объем движимого и недвижимого имущества, земли и предметов роскоши.
"Предварительная сумма арестованного имущества насчитывает почти четыре миллиарда гривень", - подытожил Сытник.
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