Глава МИД Литвы: Санкции против России нельзя отменять

Глава МИД Литвы прокомментировал в Авдеевке возможную отмену санкций против России

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что пока нельзя отменять санкции против страны-агрессора России. Об этом он заявил сегодня в Авдеевке, передает корреспондент LIGA.net.

"Я думаю, что тут не то, что не время, но и морально, и политически и по правовым каким-то причинам этого нельзя просто делать", - сказала глава МИД Литвы.

После посещения таких мест, как Авдеевка, по его словам, возникает определенный эмоциональный заряд .

"Думаю, что каждый человек это чувствует", - сказал Линкявичус.

Он добавил, что за один концерт в Литве было собрано 130 тыс евро для местных жителей Донбасса.

"Мы выделим 40 тысяч евро через Красный Крест и 40 тысяч через правительство, советуемся, что нужно, стройматериалы, генераторы, наверное. Вот так - шаг шагом хоть что-то ощутимо сделать, помочь людям. Вместе к победе", - подчеркнул глава МИД Литвы.

10 февраля Линкявичус заявил после увиденных обстрелянных объектов боевиками в Авдеевке о необходимости поддержки украинцам.

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