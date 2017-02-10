НАПК утвердило новый порядок проверки электронных деклараций
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на заседании в пятницу, 10 февраля 2017 года, утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный рабочей группой при Кабинете министров. Об этом сообщил член НАПК Руслан Рябошапка, передает Украинская правда.
"Мы только что одобрили согласованный с Министерством юстиции и секретариатом Кабинета министров порядок полной проверки деклараций", - сказал он.
По словам Рябошапки, утвержденный НАПК документ повезли на регистрацию в Минюст.
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12 января 2017 года Нацагентство одобрило доработанные порядки проведения контроля и полной проверки деклараций, а также мониторинга образа жизни субъектов декларирования. При этом отмечалось, что проекты доработаны с учетом замечаний Министерства юстиции, экспертов и общественности.
Спустя неделю в Минюсте заявили, что НАПК во время подготовки документов вновь проигнорировало замечания министерства. В итоге НАПК предложило министерству публично обсудить варианты выхода из сложившейся ситуации.
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25 января Кабинет министров создал рабочую группу для разработки порядка проверки электронных деклараций.
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