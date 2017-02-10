Боевики ДНР больше часа удерживали патруль ОБСЕ возле Горловки

Позже террористы дали возможность автомобилям миссии проехать, предварительно их обыскав

Боевики террористической организации ДНР задержали патруль СММ ОБСЕ неподалеку от Горловки и более часа препятствовали его передвижению. Об этом сообщается в Twitter миссии.

"Патруль СММ ОБСЕ удерживают на нулевом блокпосту так называемого "ДНР" у Горловки уже час. Недопустимо", - говорится в сообщении.

Позже в Twitter миссии появилось сообщение, что боевики обыскали автомобили СММ и отпустили патруль, продержав его на блокпосту 70 минут.

Сегодня первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных специальной мониторинговой миссией ОБСЕ за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град.

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