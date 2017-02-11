В Донецкой области задержан бывший боевик бандформирования Дизель

Задержанный работал на боевиков в качестве водителя и перевозил боеприпасы за 15 тыс рублей в месяц

В городе Курахово Марьинского района Донецкой области полиция задержала бывшего боевика из бандформирования Дизель. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области в Facebook.

Совместно со Службой безопасности Украины правоохранители установили, что задержанный принимал участие в деятельности террористов в Донбассе.

"Наемник террористов работал на должности водителя и грузил снаряды", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 41-летнему жителю Курахово боевики предложили бесплатное проживание, должность водителя и заработную плату в размере 15 тысяч рублей в месяц. Также ему выдали форму, оружие и удостоверение.

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"Проведя пять месяцев на территории так называемой ДНР, водитель террористов получил лишь около половины обещанной суммы. А в мае 2015 года во время разгрузки боеприпасов мужчина получил травму, был вынужден покинуть службу и вернуться в Курахово, где его ждала жена", - сообщают в полиции.

Задержанному выдвинуто обвинение по части второй статьи 260 - создание незаконных вооруженных формирований и участие в них - которой предусматривается от трех до восьми лет лишения свободы.

10 февраля вступил в силу обвинительный приговор бывшему боевику террористической организации ЛНР, который принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений.

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