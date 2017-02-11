Задержание Жадана: Украина требует у Беларуси объяснений

Белорусская сторона не сообщила в посольство Украины о задержании писателя, что является нарушением

Посольство Украины в Минске обратилось в МИД Беларуси с требованием объяснить причины и обстоятельства задержания украинского писателя Сергея Жадана. Об этом говорится в Twitter МИД Украины.

"Сергей Жадан освобожден. ПУ в Беларуси обратилось в МИД страны с требованием объяснить причины и обстоятельства задержания", - говорится в сообщении.

По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, белорусская сторона не сообщила в посольство Украины о задержании писателя, что, по ее мнению, является нарушением. Об этом она написала в своем Facebook.

Геращенко считает, что российская ФСБ пытается таким образом поссорить Украину и Беларусь.

"Это действительно позор и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, которая таким позорным способом, через формирование совместных черных списков, пытается ухудшить наши с белорусами двусторонние отношения", - написала она.

Власти Беларуси запретили въезд в свою страну украинскому писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере. По словам Жадана, ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном.

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