Задержание Жадана: Украина требует у Беларуси объяснений
Посольство Украины в Минске обратилось в МИД Беларуси с требованием объяснить причины и обстоятельства задержания украинского писателя Сергея Жадана. Об этом говорится в Twitter МИД Украины.
"Сергей Жадан освобожден. ПУ в Беларуси обратилось в МИД страны с требованием объяснить причины и обстоятельства задержания", - говорится в сообщении.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, белорусская сторона не сообщила в посольство Украины о задержании писателя, что, по ее мнению, является нарушением. Об этом она написала в своем Facebook.
Геращенко считает, что российская ФСБ пытается таким образом поссорить Украину и Беларусь.
"Это действительно позор и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, которая таким позорным способом, через формирование совместных черных списков, пытается ухудшить наши с белорусами двусторонние отношения", - написала она.
Власти Беларуси запретили въезд в свою страну украинскому писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере. По словам Жадана, ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:30
-
09.02.17
08:31
-
вчера
18:49
-
вчера
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
- 44035
- 27801
- 26689
- 20455
- 16539