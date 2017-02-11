Полиция Донецкой области предъявила обвинение 35 боевикам
11.02.2017 20:46
В Донецкой области с начала года предъявлено обвинение 35 боевикам. 31 из них задержан, шесть объявлены в розыск
Фото: ЕРА
Полиция Донецкой области с начала года предъявила обвинение 35 боевикам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Из 35 боевиков 31 задержан, четверо объявлены в розыск.
Только за прошлую неделю полицейские собрали доказательства противоправной деятельности шести бывших боевиков в возрасте от 22 до 59 лет. Среди них - жители Донецка, Лимана, Дружковки, Славянска, Новолуганского.
"Они быстро поняли, что их используют и вышли из НЗФ. Каждый из них выезжал в РФ в поисках лучшей доли, но не прижился. Всем объявлено о подозрении, вскоре они предстанут перед судом", - отмечают в донецкой полиции.
Ранее СБУ задержала в зоне проведения АТО снайпера террористической организации ДНР при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:30
-
09.02.17
08:31
-
вчера
18:49
-
вчера
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 45749
- 30870
- 28490
- 20455
- 16539
Спецпроекты
Новости партнеров