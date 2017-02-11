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Полиция Донецкой области предъявила обвинение 35 боевикам

11.02.2017 20:46
В Донецкой области с начала года предъявлено обвинение 35 боевикам. 31 из них задержан, шесть объявлены в розыск
Полиция Донецкой области предъявила обвинение 35 боевикам
Фото: ЕРА
Полиция Донецкой области с начала года предъявила обвинение 35 боевикам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Из 35 боевиков 31 задержан, четверо объявлены в розыск.

Только за прошлую неделю полицейские собрали доказательства противоправной деятельности шести бывших боевиков в возрасте от 22 до 59 лет. Среди них - жители Донецка, Лимана, Дружковки, Славянска, Новолуганского. 

"Они быстро поняли, что их используют и вышли из НЗФ. Каждый из них выезжал в РФ в поисках лучшей доли, но не прижился. Всем объявлено о подозрении, вскоре они предстанут перед судом", - отмечают в донецкой полиции.

Ранее СБУ задержала в зоне проведения АТО снайпера террористической организации ДНР при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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