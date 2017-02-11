Полиция Донецкой области предъявила обвинение 35 боевикам

В Донецкой области с начала года предъявлено обвинение 35 боевикам. 31 из них задержан, шесть объявлены в розыск





Из 35 боевиков 31 задержан, четверо объявлены в розыск.





Только за прошлую неделю полицейские собрали доказательства противоправной деятельности шести бывших боевиков в возрасте от 22 до 59 лет. Среди них - жители Донецка, Лимана, Дружковки, Славянска, Новолуганского.





"Они быстро поняли, что их используют и вышли из НЗФ. Каждый из них выезжал в РФ в поисках лучшей доли, но не прижился. Всем объявлено о подозрении, вскоре они предстанут перед судом", - отмечают в донецкой полиции.





Ранее СБУ задержала в зоне проведения АТО снайпера террористической организации ДНР при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию.





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