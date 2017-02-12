Порошенко-президенту Словении: Важно сохранить санкции против РФ

Президенты двух стран обсудили эскалацию в Авдеевке

Важно сохранить санкции против страны-агрессора России до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, включая оккупированный Крым. Об этом заявил сегодня президент Петр Порошенко в Киеве на встрече с главой Республики Словения Борутом Пахором.

"Президент подчеркнул важность сохранения последовательной санкционной политики ЕС в отношении России до полного восстановления незаконно нарушенного суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, включая Крым", - отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

Порошенко подробно проинформировал Пахора о последнем обострении ситуации в Донбассе в связи с обстрелами Авдеевки со стороны российско-террористических войск.

Читайте также: В Словении Путина встретили плакатами с надписью террорист №1

"Было отмечено, что для достижения прогресса в переговорном процессе по политическому урегулированию должны быть выполнены первоочередные вопросы безопасности элементы минских договоренностей, прежде всего, полное и окончательное прекращение огня и отвода тяжелых вооружений", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня началась встреча президента Порошенко с главой Республики Словения.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.