Аваков показал инфографику работы криминальной полиции за 2016-й
За прошлый год криминальная полиция разоблачила 61 ОПГ, раскрыв 741 преступление, совершенное их членами. Об этом говорится в итоговой сводке по работе этого структурного органа Нацполиции за 2016 год, которую в виде инфографики опубликовал у себя в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.
Также, согласно обнародованным данным, криминальная полиция раскрыла 72% убийств из огнестрельного оружия, 86,2% умышленных убийств, а также 82% убийств в целом.
Кроме того, вследствие работы правоохранителей были раскрыты 84,2% преступлений с тяжелыми телесными повреждениями и 87,3% таких преступлений, которые закончились смертью пострадавшего.
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"Желтые и красные дуги заставляют задуматься, не правда ли?" - прокомментировал глава МВД сводные данные.
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