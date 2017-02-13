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Аваков показал инфографику работы криминальной полиции за 2016-й

13.02.2017 09:29
Показатели арестов судами злоумышленников судами оставляют желать лучшего, отметил в комментарии к сводным цифрам за прошлый год глава МВД
Аваков показал инфографику работы криминальной полиции за 2016-й

За прошлый год криминальная полиция разоблачила 61 ОПГ, раскрыв 741 преступление, совершенное их членами. Об этом говорится в итоговой сводке по работе этого структурного органа Нацполиции за 2016 год, которую в виде инфографики опубликовал у себя в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также, согласно обнародованным данным, криминальная полиция раскрыла 72% убийств из огнестрельного оружия, 86,2% умышленных убийств, а также 82% убийств в целом.

Кроме того, вследствие работы правоохранителей были раскрыты 84,2% преступлений с тяжелыми телесными повреждениями и 87,3% таких преступлений, которые закончились смертью пострадавшего.

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"Желтые и красные дуги заставляют задуматься, не правда ли?" - прокомментировал глава МВД сводные данные.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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