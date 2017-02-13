Аваков показал инфографику работы криминальной полиции за 2016-й

Показатели арестов судами злоумышленников судами оставляют желать лучшего, отметил в комментарии к сводным цифрам за прошлый год глава МВД

За прошлый год криминальная полиция разоблачила 61 ОПГ, раскрыв 741 преступление, совершенное их членами. Об этом говорится в итоговой сводке по работе этого структурного органа Нацполиции за 2016 год, которую в виде инфографики опубликовал у себя в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также, согласно обнародованным данным, криминальная полиция раскрыла 72% убийств из огнестрельного оружия, 86,2% умышленных убийств, а также 82% убийств в целом.

Кроме того, вследствие работы правоохранителей были раскрыты 84,2% преступлений с тяжелыми телесными повреждениями и 87,3% таких преступлений, которые закончились смертью пострадавшего.

Нажмите, чтобы увеличить:





"Желтые и красные дуги заставляют задуматься, не правда ли?" - прокомментировал глава МВД сводные данные.

Читайте также: МВД сменило кадры в управлении Нацполиции Запорожской области

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.