Российский писатель стал замкомандира батальона боевиков ДНР

С начала гибридной войны в Донбассе Захар Прилепин участвовал в организации поездок в ОРДЛО российских деятелей культуры

Российский писатель Захар Прилепин стал так называемым заместителем командира батальона по работе с личным составом террористической организации ДНР. Об этом сообщает Дождь.

По словам Прилепина, батальон начал формироваться летом 2016 года, он принадлежит полку специального назначения "армии" террористов.

Отвечая на вопрос о том, участвовал ли он в боях в составе батальона, писатель отметил, что "политрук - это не воспитатель в детском саду".

"Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, - я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем. Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет боевые задачи", - сказал Прилепин.

С начала гибридной войны в Донбассе Прилепин участвовал в организации поездок в ОРДЛО российских деятелей культуры.

В 1990-е годы он служил в ОМОНе и принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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