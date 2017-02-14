Украина еще 2 года будет зависеть от антрацитового угля - Насалик
Украина сможет избавиться от зависимости от антрацитового угля, добываемого на неподконтрольной территории Украины, через 2-2,5 года. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире телеканала ICTV.
"Мы можем зависимость от антрацитового угля (ликвидировать - ред.) за 2-2,5 года", - сказал он.
В то же время, по словам министра, базовая генерация - атомная - уже сейчас независима от России.
"Мы диверсифицировали на сегодняшний день 40% топлива, которое поставляется с другой фирмы, а не из Российской Федерации", - сообщил он.
12 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уголь с неподконтрольных Украине территорий в Донбассе нужен, потому что прекращение его поставок приведет к проблемам с электроэнергией на территории страны.
Ранее сегодня сообщалось, что, по словам начальника Управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА Алексея Белоцкого, угля на Змиевской ТЭС хватит до конца отопительного сезона.
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