Жители Крыма жалуются на блокировку сайтов украинских СМИ
Российские оккупанты заблокировали украинские сайты в Крыму. Об этом сообщает журналист Ирина Ромалийская у себя в Facebook.
"Интернет в Крыму. Зашла в кафе в центре Симферополя, подключилась к вай-фаю. Для этого нужно иметь местную карточку на мобильный телефон, продают которую по паспортам. Цензор.Нет, Украинская правда, Громадське радио, Крым.реалии, сайт 15 минут, сайт телеканала АТР - заблокированы", - отметила она.
По информации LIGA.net, несколько недель назад жители Алушты еще могли читать новости некоторых украинских медиаресурсов.
"Конечно, хотелось бы получать информацию, читая ленты СМИ нашей страны, Украины", - сказала жительница Алушты Ирина.
Она добавила, что многие ее знакомые так считают. "Просто боятся об этом говорить открыто", - отметила крымчанка.
В оккупированном Луганске большинство украинских информационных агентств также заблокированы.
"Речь идет об УНИАН, Украинские новости, ЛигаБизнесИнформ, интернет-изданиях Украинская правда, Комментарии", - отметила LIGA.net луганчанка Светлана.
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По ее словам, это вполне объяснимо, поскольку идет промывка мозгов российскими пропагандистскими СМИ.
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8 апреля 2016 года крымскотатарские журналисты заявляли о том, что национальных СМИ и свободы слова в Крыму практически не осталось.
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