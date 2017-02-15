Луценко: Подозрения в коррупции предъявлены 36 прокурорам

В суд направлены обвинительные акты по 30 прокурорским коррупционерам, сказал генпрокурор Юрий Луценко

В 2016 году подозрения в коррупции были предъявлены 36 прокурорам. Об этом на совещании сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"В общем подозрения предъявлены 46 прокурорам, в том числе 36 за коррупционные преступления", - сказал Луценко.

По его словам, суды уже вынесли семь приговоров, ни одного оправдательного.

Луценко сказал, что в суд направлены обвинительные акты по 30 прокурорским коррупционерам.

"Чтобы не было сухой статистики скажу, что только один сотрудник центрального аппарата был взят на горячем при получении взятки в $200 тыс", - подчеркнул Луценко.

Он добавил, что есть серьезные примеры и по областям, в частности был задержан зампрокурора в Кировоградской области во время попытки подкупа военного прокурора.

"Начато cлужебное расследование. Все закончилось выговором прокурору. Меня это не устраивает. .. Господин Алексей Алфимов несколько дней назад моим приказом был уволен из органов прокуратуры. Для прокуроров наличие звания - только отягчающее обстоятельство", - подчеркнул он.

"Курс на очищение прокуратуры серьезный, рассчитываю, что генеральная инспекция будет влиять на события. Опять-таки в Кировоградской области, но уже со стороны центрального аппарата более принципиально будет подходить к проблемам служебных расследований", - добавил Луценко.

29 января сотрудники прокуратуры задержали заместителя прокурора Кировоградской области по подозрению в попытке подкупа.

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