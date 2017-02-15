Задержание и арест судей: Холодницкий прояснил законную процедуру

Спорные и проблемные моменты в судебной реформе связаны, по мнению директора САП, с "волной пиара" вокруг ее принятия

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре согласились с тем, что Высший совет правосудия должен давать разрешение на арест судьи. Об этом в комментарии журналистам сообщил глава САП Назар Холодницкий, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что проблемные моменты в судебной реформе связаны с "волной пиара" вокруг ее принятия.

"Вспомните, как публиковался этот закон. До его публикации в Голосе Украины я окончательной редакции не видел. Потом, когда опубликовали - стали читать. И на волне пиара не вчитались в то, что там написано. А там действительно написано, что задержать можно, а брать под стражу без согласия Высшего совета правосудия - нельзя. Там так и написано", - пояснил он.

В то же время, по словам Холодницкого, рано говорить о провале судебной реформы.

"Нужно просто сесть и договориться о том, как действовать дальше в рамках закона. Мы проговорили. Я как антикоррупционный прокурор обязан, если мы задержали судью, в течение трех часов сообщить главе Высшего совета правосудия о том, что необходимо созвать внеочередное заседание. Он, в свою очередь, обязан собрать это заседание. И только если оно не соберется, можно уже говорить о каком-то саботаже. Пока этого нет, нужно просто действовать по закону", - сказал он.

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29 января 2017 года Галицкий райсуд Львова отказал детективам НАБУ в ходатайстве об аресте судьи Соломенского райсуда Киева. Позже в бюро опровергли необходимость разрешения ВСП на задержание судей.

Согласно позиции ВСП, без его согласия нельзя применить к судье меру пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, в том числе и в тех случаях, когда судью задержали во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, до вынесения обвинительного приговора судом. Подобное трактование законов вызвало критику в профессиональных кругах, а в ГПУ указали на возможные ситуации, когда задержанного необходимо будет освободить через 72 часа после задержания не из-за объективных условий, а из-за отсутствия соответствующего решения ВСП. В свою очередь, ВСП пообещал рассматривать представления "оперативно".

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