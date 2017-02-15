В суд передано дело против "советника" главаря террористов ДНР

Украинские правоохранители обвиняют Эдуарда Полякова в организационном и финансовом содействии функционированию террористической организации ДНР

Служба безопасности Украины передала в суд обвинительный акт в отношении Эдуарда Полякова - так называемого советника "по вопросам топливно-энергетического комплекса" главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



"Гражданин Украины Поляков обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УКУ в том, что совершал действия, направленные на организационное и финансовое содействие функционированию террористической организации ДНР", - говорится в сообщении.







Эдуард Поляков (фото - ssu.gov.ua)

В июне 2016 года Захарченко сделал Полякова своим "советником", однако уже в августе "уволил" его.

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8 февраля 2017 года Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о задержании Захарченко с целью привода в суд и взятия под стражу.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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