Прокуратура расследует 259 дел о преступлениях во время Майдана

По данным Луценко, о подозрении уведомлены 353 человека, среди них 34 должностных лица, 127 правоохранителей и 32 так называемые титушки

Прокуратура расследует 259 дел о преступлениях во время Революции Достоинства. Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Органами прокуратуры на сегодня расследуются 259 производств по преступлениям, совершенным во время Революции Достоинства. По 14 из них следствие ведет генпрокуратура, 245 - в областях", - сказал он.

По данным Луценко, о подозрении уведомлены 353 человека. Среди них 34 должностных лица, 127 правоохранителей и 32 так называемые титушки.

"Всего по делу Майдана направлено в суд 142 обвинительных акта по 220 лицам. Уже есть 25 судебных приговоров, 35 лиц осуждены", - добавил генпрокурор.

Ранее Луценко потребовал принять поправки в закон о заочном осуждении, чтобы у представителей режима Януковича не было ни малейшей возможности обжаловать решения суда по Майдану в Европейском суде по правам человека.

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27 cентября суд продлил на два месяца арест пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

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