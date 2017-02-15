РФ будет провоцировать столкновения в годовщину Майдана - СБУ
РФ пытается использовать мероприятия, планируемые к годовщине Майдана, для провокации массовых столкновений в Киеве. Об этом сообщил журналистам на брифинге руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент LIGA.net.
"С 20 по 22 февраля в Киеве планируется примерно 18 массовых мероприятий. В подготовке восьми из этих мероприятий мы фиксируем признаки возможного использования насильственных сценариев. При этом из восьми три таких мероприятия организуются с территории Российской Федерации", - сказал Ткачук.
Он не уточнил, есть ли российский след в попытках использовать еще пять мероприятий для реализации насильственных сценариев, отметив, что СБУ продолжает исследовать этот вопрос.
"Как и в прошлом году, мы видим, что российская агентура активизировалась непосредственно накануне годовщины событий 2014 года. И снова с территории Российской Федерации звучат призывы именно к насильственным действиям", - сказал Ткачук.
В деле расстрелов на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года появилось новое видео. Его показали во время заседания Святошинского райсуда Киева
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