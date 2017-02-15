Гройсман попросил СНБО разобраться с блокадой Донбасса

Поскольку блокировка происходит на территории, на которой проводится АТО, это уже выходит за пределы компетенции правительства, сказал премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился в СНБО с просьбой изучить влияние блокады Донбасса на жизнь украинцев. Об этом он сказал во время внеочередного заседания правительства, передает корреспондент LIGA.net.

"Поскольку блокировка происходит на территории, на которой проводится антитеррористическая операция, это уже выходит за пределы компетенции правительства. Это вопрос СНБО, потому что здесь есть вопрос национальной безопасности. Поэтому я обратился в СНБО с вопросом рассмотреть все аспекты и влияние этой блокировки на жизнь украинских граждан и соответствующим образом принять все необходимые меры для того, чтобы эта проблема была снята с повестки дня", - сказал Гройсман.

30 января сообщалось, что в Луганской области на железной дороге участники блокады заявили о возможном уничтожении магистралей в случае их разгона.

27 января ветераны АТО заявили, что готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах.

Вчера ГУ Нацполиции в Донецкой области открыло четыре уголовных производства по фактам блокады ОРДО.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.