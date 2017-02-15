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Суд закрыл дело о "квартире Лещенко"

15.02.2017 20:30
По словам депутата Сергея Лещенко, суд закрыл так называемое "квартирное дело" против него "из-за отсутствия состава правонарушения"
Суд закрыл дело о "квартире Лещенко"
Сергей Лещенко

Судья Печерского суда закрыл дело, начатое по протоколу НАПК о якобы коррупционной деятельности депутата Сергея Лещенко во время приобретения квартиры в Киеве. Об этом Лещенко сообщил в комментарии LIGA.net.

"Только что суд закрыл дело по мне в связи с отсутствием состава правонарушения", - сказал он.

Лещенко пояснил, что суд рассматривал дело, начатое по протоколу Нацагентства по предотвращению коррупции.

"Речь идет о так называемом протоколе НАПК о получении мной так называемой скидки, которую они трактовали как подарок. Скидки, разумеется, не было", - заявил Лещенко.

Депутат также выразил уверенность, что в деле против него будет подана апелляция.

1 декабря прошлого года сотрудники НАПК выявили признаки административного правонарушения в покупке депутатом квартиры в Киеве. Сообщалось, что при покупке жилья Лещенко "получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком".

Сам Лещенко заявил, что не получал никаких скидок при покупке своей квартиры.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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