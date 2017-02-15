Адвокат: Панова и Захтея этапировали из Лефортово в Крым
Украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея, незаконно арестованных оккупантами по делу так называемых "крымских диверсантов", этапировали из Лефортово в Крым. Об этом у себя в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков.
"Захтея и Панова этапировали в Крым. "Дело крымских диверсантов", похоже, скоро пойдет в суд", - написал Новиков.
О задержании Панова стало известно 10 августа, когда ФСБ объявила, что в ночь с 6 на 7 августа в Крыму якобы была "обнаружена группа украинских диверсантов", направленная для подготовки "диверсий и терактов". Панова ФСБ назвала "одним из организаторов предотвращенных терактов". Тогда же был задержан и второй фигурант дела - водитель Андрей Захтей.
По данным украинской разведки, в Крыму произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ и военными РФ. Эту ситуацию российские власти пытаются выдать как диверсию Украины.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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