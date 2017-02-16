Луценко показал, сколько ГПУ в 2016-м вернула в казну и гражданам

По данным генпрокурора, ведомство в прошлом году показало "беспрецедентную" эффективность, вернув людям и в казну Украины втрое больше своего бюджета

Генеральная прокуратура в 2016 году вернула в государственную казну и гражданам более 10,5 млрд гривень - втрое больше, чем составляет годичный бюджет ведомства. Такие цифры обнародовал у себя в Facebook руководитель ГПУ Юрий Луценко.

"В этом году Генеральная прокуратура вернула государству и гражданам беспрецедентную сумму средств - более 10 млрд гривень", - написал он.

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Данные: facebook.com/LlutsenkoYuri

По словам Луценко, чтобы наглядно доказать эффективность работы ведомства, в ГПУ распечатали восемь тысяч решений по этим производствам - только первые и последние страницы решений и протоколов судов.

"Получилось около сорока толстенных папок. Это живые деньги, которые мы перевели в бюджет Украины или на счета государственных предприятий: 10,56 млрд грн. Бюджет Генеральной прокуратуры - 3,3 млрд грн", - сравнил он.

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