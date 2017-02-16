Российский политолог не исключает третью мировую войну

В России сейчас есть аналитические центры, которые пишут, что на горизонте 2025-2035 годов неизбежно военное столкновение держав, сказал политолог

Российский политолог и философ Александр Морозов не исключает начала третьей мировой войны. Об этом сообщает Фокус.

По словам политолога, момент, который вызывает сейчас много волнения, это то, что мир в целом очень долго живет без большой войны.

"Такого не было в прошлом. Миновало 70 лет после Второй мировой, и как будто наступил "вечный мир" по Канту, когда народы не вступают в глобальную кровавую схватку, а просто развиваются и находят решение своих проблем. Многие, глядя на происходящие пугающие события, говорят, что, наверное, это всё-таки кончится войной", - сказал Морозов.

Он считает, что некоторые играют на этом.

"Например, в России сейчас есть аналитические центры, которые прямо пишут, что на горизонте 2025-2035 годов неизбежно военное столкновение глобальных держав, и что нужно готовиться, надо видеть своё место в этой третьей мировой войне. И это очень важный фон", - добавил политолог.

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Морозов убежден, нельзя быть до конца уверенными в том, что человечество наконец-то встало на какие-то рельсы.

"Оно всегда может пойти назад. И такие крайне архаичные, мрачные силы, конфликты такого разлома обществ могут пробудиться. И это очень важный фон, потому что он ставит перед многими интеллектуалами вопрос, как противостоять этой перспективе", - отметил политолог.

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