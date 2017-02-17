Глазьев назвал Штайнмайера соучастником нацистского путча в Киеве

Советник Путина заявил, что президентом ФРГ избран "соучастник нацистского путча в Киеве и способствовавший легитимизации этого неофашистского режима"

Советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев, говоря об избрании Франка-Вальтера Штайнмайера президентом Германии, заявил, что немецкий парламент избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве. Об этом он написал в Twitter.

"Парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима", - написал он.





12 февраля экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер стал новым президентом Германии. На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.

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