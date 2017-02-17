ОБСЕ: представитель ЛНР забрал документы по отводу вооружения

ОБСЕ не отказывалась принять документы по отводу тяжелых вооружений, подчеркнул первый замглавы миссии Александр Хуг

Представитель боевиков Владислав Дейнего забрал документы по отводу тяжелой военной техники у представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сегодня на встрече с главарями террористической организаций ЛНР/ДНР. Об этом сегодня заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на пресс-конференции в оккупированном Луганске.

По словам Хуга, ОБСЕ не отказывалась принять документы по отводу тяжелых вооружений.

"Мы не отказывались брать эти документы, Дейнега забрал их", - сказал Хуг. Он добавил, что в городе есть офис ОБСЕ и их можно вернуть в любое время.

"Наш офис находится здесь, мы можем также подъехать за ними", - добавил Хуг.

Он добавил, что наблюдатели миссии не получают полный доступ к местам хранения вооружения в ОРДЛО.

Комментируя встречу с главарями террористов Хуг отметил: "То, что мы обсуждали - это вопросы конфиденциальные".

Первый замглавы миссии уточнил, что ОБСЕ готова к диалогу с разными сторонами конфликта.

17 февраля сообщалось, что представители СММ ОБСЕ намерены встретиться с главарями террористических организаций ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким для обсуждения соблюдения минских соглашений.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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