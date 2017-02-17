Путин не согласен с заявлением Глазьева о Штайнмайере - Песков

Мнение советника Путина является личным и весьма спорным, сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не разделяет оценку своего советника Сергея Глазьева в отношении президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает РИА Новости.

Мнение Глазьева является личным и весьма спорным, сказал Песков.

"Никоим образом президент не разделяет (это мнение). Вы знаете, что президент поздравил своего коллегу, направил ему поздравительную телеграмму, достаточно теплую. И в данном случае, безусловно, подобное сообщение в Twitter является не чем иным, как выражением личной точки зрения, весьма спорной", - сказал Песков журналистам.

Ранее советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев, говоря об избрании Франка-Вальтера Штайнмайера президентом Германии, заявил, что немецкий парламент избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве.

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