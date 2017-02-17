Блокада Донбасса угрожает энергобезопасности Украины - G7

Транспортная блокада угрожает экономическому росту и подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей, считают в Большой семерке

Транспортная блокада Донбасса, которая привела к остановке поставок угля в Украину, угрожает экономической безопасности Украины и подрывает экономический рост. Об этом говорится в заявлении государств Большой семерки, сообщает УНИАН.

"Украина в прошлом году продемонстрировала экономический рост. Транспортная блокада угрожает этому процессу и подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. Мы призываем все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли", - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится о необходимости организовать бесперебойную работу энергетических объектов, обеспечивающих теплом и светом граждан Украины, провести модернизацию генерирующих мощностей, а также принять ряд важных мер для обеспечения энергоснабжения на длительный период.

Ранее в ЕС призвали снять блокаду Донбасса. "Блокада железнодорожного сообщения между районами под контролем правительства и теми, которые в настоящее время находятся за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке", - гласит заявление.

США также выразили обеспокоенность блокадой поставок угля из оккупированных районов Донбасса.

Вчера президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 февраля 2017 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры".

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