Боевики обстреляли контрольный пост в Марьинке
18.02.2017 10:23
Никто из гражданских и военных не пострадал; ответный огонь не открывали
Фото: ГПСУ
Вечером 17 февраля боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольный пост Марьинка. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Террористы открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия в 19:10. В 50-и метрах от контрольного пункта разорвались две гранаты.
Обстреливали КПВВ со стороны населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории.
Гражданские и военные не пострадали. Пограничники не открывали ответный огонь.
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