Нет альтернативы диалогу Киева, Донецка и Луганска - Лавров

По мнению МИД РФ, нет другой альтернативы переговорам между властями Украины и террористами ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что альтернативы диалогу между Киевом и террористическими организациями ДНР и ЛНР нет. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.



Лавров подчеркнул, что это позиция России.



Накануне в ходе конференции представитель ЕС Федерика Могерини сказала, что важно не просто сохранять санкции против России, а добиваться выполнения минских соглашений и разрешения конфликта в Донбассе.



Вице-президент США Майк Пенс заверил, что Соединенные Штаты будут требовать от России выполнять свои обязательства по минским соглашениям.



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