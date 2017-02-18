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Нет альтернативы диалогу Киева, Донецка и Луганска - Лавров

18.02.2017 14:32
По мнению МИД РФ, нет другой альтернативы переговорам между властями Украины и террористами ДНР и ЛНР
Нет альтернативы диалогу Киева, Донецка и Луганска - Лавров
Сергей Лавров (фото - EPA)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что альтернативы диалогу между Киевом и террористическими организациями ДНР и ЛНР нет. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Лавров подчеркнул, что это позиция России.

Накануне в ходе конференции представитель ЕС Федерика Могерини сказала, что важно не просто сохранять санкции против России, а добиваться выполнения минских соглашений и разрешения конфликта в Донбассе.

Вице-президент США Майк Пенс заверил, что Соединенные Штаты будут требовать от России выполнять свои обязательства по минским соглашениям.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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