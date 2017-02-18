Климкин "не совсем доволен" итогами встречи нормандской четверки

"Нам нужен значительный результат, а не только несколько заявлений", - сказал украинский министр Reuters.





Ранее главы МИД стран нормандской четверки и госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявили, что переговоры в нормандском формате не будут расширены за счет Соединенных Штатов Америки.





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