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Климкин "не совсем доволен" итогами встречи нормандской четверки

18.02.2017 18:22
Глава МИД Украины Павел Климкин по итогам встречи нормандской четверки отметил, что значительного результата нет, есть несколько заявлений
Климкин "не совсем доволен" итогами встречи нормандской четверки
Павел Климкин (фото - ЕРА)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "не совсем доволен" итогами встречи нормандской четверки в Мюнхене. Об этом он заявил по итогам встречи глав МИД Германии, Франции, России и Украины, сообщает Reuters.

"Нам нужен значительный результат, а не только несколько заявлений", - сказал украинский министр Reuters.

Ранее главы МИД стран нормандской четверки и госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявили, что переговоры в нормандском формате не будут расширены за счет Соединенных Штатов Америки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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