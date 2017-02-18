Климкин "не совсем доволен" итогами встречи нормандской четверки
18.02.2017 18:22
Глава МИД Украины Павел Климкин по итогам встречи нормандской четверки отметил, что значительного результата нет, есть несколько заявлений
Павел Климкин (фото - ЕРА)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "не совсем доволен" итогами встречи нормандской четверки в Мюнхене. Об этом он заявил по итогам встречи глав МИД Германии, Франции, России и Украины, сообщает Reuters.
"Нам нужен значительный результат, а не только несколько заявлений", - сказал украинский министр Reuters.
Ранее главы МИД стран нормандской четверки и госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявили, что переговоры в нормандском формате не будут расширены за счет Соединенных Штатов Америки.
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