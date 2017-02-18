Турчинов об указе Путина: Москва вышла из минского процесса

По словам Турчинова, минский процесс предусматривает деоккупацию востока Украины, и его возвращение в правовое поле страны.

"Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые, как фиговый листок, прикрывали оккупации Россией части Донбасса. Такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равна заявлении России по выходу из него", - подчеркнул секретарь СНБО.

Накануне Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Путин подписал соответствующий указ.

Как сообщили LIGA.net в окружении главы государства, президент Украины Петр Порошенко готовит заявление в ответ на указ президента страны-агрессора Владимира Путина о признании действительными "документов", которые выдают в оккупированных районах Донбасса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.