Турчинов об указе Путина: Москва вышла из минского процесса
18.02.2017 18:36
Секретарь СНБО заявил, что Путин, подписав указ о признании документов ДНР и ЛНР, вышел из минского процесса и юридически признал власть террористов
Александр Турчинов
Подписав указ о признании паспортов и других документов террористов ЛНР и ДНР, Путин тем самым, вышел из Минского процесса. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.
По словам Турчинова, минский процесс предусматривает деоккупацию востока Украины, и его возвращение в правовое поле страны.
"Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые, как фиговый листок, прикрывали оккупации Россией части Донбасса. Такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равна заявлении России по выходу из него", - подчеркнул секретарь СНБО.
Накануне Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Путин подписал соответствующий указ.
Как сообщили LIGA.net в окружении главы государства, президент Украины Петр Порошенко готовит заявление в ответ на указ президента страны-агрессора Владимира Путина о признании действительными "документов", которые выдают в оккупированных районах Донбасса.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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