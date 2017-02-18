Киев и Москва договорились прекратить огонь с 20 февраля

В Мюнхене участники нормандской встречи договорились с понедельника возобновить перемирие в Донбассе





По словам Габриэля, участники встречи глав МИД Германии, Франции, Украины и РФ в Мюнхене договорились использовать свое влияние, чтобы добиться прекращения огня и договорились о встречах в следующие недели.





Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил , что "не совсем доволен" результатами встречи нормандской четверки.





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