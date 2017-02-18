Киев и Москва договорились прекратить огонь с 20 февраля
18.02.2017 18:58
В Мюнхене участники нормандской встречи договорились с понедельника возобновить перемирие в Донбассе
Павел Климкин, Жан-Марк Эро, Зигмар Габриэль и Сергей Лавров (фото - twitter.com/AuswaertigesAmt)
На переговорах нормандской четверки достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе с 20 февраля. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, сообщает Reuters.
По словам Габриэля, участники встречи глав МИД Германии, Франции, Украины и РФ в Мюнхене договорились использовать свое влияние, чтобы добиться прекращения огня и договорились о встречах в следующие недели.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "не совсем доволен" результатами встречи нормандской четверки.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:23
-
19:10
-
15:20
-
14:02
-
12:36
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 72250
- 35017
- 26606
- 20740
- 14406
Спецпроекты
Новости партнеров