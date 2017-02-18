Климкин: Указ Путина отражает логику эскалации конфликта

Глава МИД Украины заявил, что указ Путина о признании документов террористов ДНР и ЛНР отражает логику эскалации конфликта в Донбассе со стороны РФ

Указ Путина о признании документов террористов ДНР и ЛНР отражает логику сознательной эскалации конфликта в Донбассе со стороны России. Об этом сообщил на брифинге, который транслировал 112 канал, министр иностранных дел Павел Климкин





По словам Клмкина, встреча нормандской четверки в Мюнхене прошла еще до получения информации об указе Путина о признании документов ЛНР и ДНР. "Меня чрезвычайно поразило то, что господин Лавров назвал представителей нелегитимных образований полномочными представителями", - отметил Климкин. Глава МИД Украины отметил, что если бы знал об указе Путина, то по-другому отреагировал не только на это высказывание, но и на другие вопросы.





"Это логика сознательной эскалации. Логика, которая проходит через Авдеевку. И это не только логика военной эскалации, это логика гуманитарной эскалации. И сейчас этот указ, который абсолютно фундаментально противоречит логике минских договоренностей, и мы прекрасно понимаем, почему это сделано", - заявил Климкин.





Глава МИД Украины также отметил, что Украина пыталась добиться во время переговоров прекращения огня немедленно, встречи военных представителей в рамках нормандского формата, рассмотрения вопроса о заложниках. "Я пытался добиться от российской стороны заверения, что они будут давить на боевиков в плане доступа международных гуманитарных организаций, Красного Креста", - сообщил Климкин. По его словам, дискуссию по этим вопросам, а также по возможности поиска Красным Крестом пропавших без вести в Донбассе продолжат политические директора МИД четырех стран.

Сегодня Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами из организаций ДНР и ЛНР, подконтрольных Москве. Соответствующий указ подписал Путин. Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина "очередным доказательством оккупации" Украины со стороны РФ. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что тем самым Россия вышла из минского процесса. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Украина не признала результаты выборов в Госдуму РФ, в которых принимали участие в том числе оккупированные территории Крыма.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



