МИД: РФ де-факто признала нелегитимные органы власти в Донбассе

В МИД отметили, что Украина осуждает и не признает принятия Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.





В МИД подчеркнули, что Россия в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, минские договоренности.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Украина не признала результаты выборов в Госдуму РФ, в которых принимали участие в том числе оккупированные территории Крыма.

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"Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти. Призываем наших международных партнеров усилить давление на Россию с целью неуклонного выполнения ею минских договоренностей и возврата Кремля в международное правовое поле", - говорится в заявлении.