МИД: РФ де-факто признала нелегитимные органы власти в Донбассе
18.02.2017 21:11
В МИД заявили, что указ Путина о признании документов ДНР и ЛНР является де-факто признанием нелегитимных органов власти, созданных террористами
Россия де-факто признала нелегитимные органы власти в Донбассе, созданные террористами ДНР и ЛНР. Об этом говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства в связи с указом руководителя РФ Владимира Путина о признании документов террористов ЛНР и ДНР.
В МИД отметили, что Украина осуждает и не признает принятия Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
"Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти. Призываем наших международных партнеров усилить давление на Россию с целью неуклонного выполнения ею минских договоренностей и возврата Кремля в международное правовое поле", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что Россия в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, минские договоренности.
Сегодня Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами из организаций ДНР и ЛНР, подконтрольных Москве. Соответствующий указ подписал Путин. Президент Украины Петр Порошенко назвалрешение Путина "очередным доказательством оккупации" Украины со стороны РФ. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что тем самым Россия вышла из минского процесса.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Украина не признала результаты выборов в Госдуму РФ, в которых принимали участие в том числе оккупированные территории Крыма.
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