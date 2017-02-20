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Взрыв около арены для боя быков в Колумбии: есть раненые

20.02.2017 05:54
Полиция готовилась к митингу против боя быков, когда произошел взрыв
Взрыв около арены для боя быков в Колумбии: есть раненые
Фото: EPA

В столице Колумбии около арены для боя быков произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters.

Пострадали по меньшей мере 26 человек. Большинство из них - полицейские, которые готовились к митингу против корриды в Боготе.

Погибших нет.

Подробности пока не сообщаются. На фотографиях с места события видно, что на дорог разбитое стекло и повреждено здание рядом с местом происшествия.

Бои быков были запрещены в стране на протяжении последних четырех лет, но на прошлой неделе конституционный суд Колумбии отменил запрет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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