Взрыв около арены для боя быков в Колумбии: есть раненые
20.02.2017 05:54
Полиция готовилась к митингу против боя быков, когда произошел взрыв
Фото: EPA
В столице Колумбии около арены для боя быков произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters.
Пострадали по меньшей мере 26 человек. Большинство из них - полицейские, которые готовились к митингу против корриды в Боготе.
Погибших нет.
Подробности пока не сообщаются. На фотографиях с места события видно, что на дорог разбитое стекло и повреждено здание рядом с местом происшествия.
Бои быков были запрещены в стране на протяжении последних четырех лет, но на прошлой неделе конституционный суд Колумбии отменил запрет.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net вTwitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17.02.17
16:15
-
18.02.17
20:23
-
18.02.17
19:10
-
18.02.17
15:20
-
18.02.17
14:02
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 77506
- 36779
- 31635
- 22603
- 14057
Спецпроекты
Новости партнеров