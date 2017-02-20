Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины Василию Слипаку

Василий Слипак 19 лет жил и работал во Франции, но после начала войны в Донбассе ушел на фронт добровольцем в составе Правого сектора

Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины оперному певцу, волонтеру, участнику Революции Достоинства и войны в Донбассе Василию Слипаку посмертно. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Василий Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции Достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины", - отметил Порошенко.

С 2015 года Слипак воевал в Донбассе.

Он погиб 29 июня 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области.

У Слипака был позывной Миф - сокращенно от Мефистофеля - персонажа его любимой оперы "Фауст".

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