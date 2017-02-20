Порошенко: Победа Майдана сорвала планы России поработить Украину
Победа Революции достоинства сорвала давние планы государства-агрессора России по порабощению Украины. Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко по случаю Дня героев Небесной сотни.
"Судьбоносные события, которые произошли три года назад в самом сердце Украины, всколыхнули весь мир. Победа Революции достоинства сорвала давно взлелеянные планы Москвы по усмирению Украины, постепенному превращению ее в колонию империи и дальнейшей экспансии", - заявил он.
Президент подчеркнул, что герои Небесной сотни отдали жизнь за свободу и независимость Украины, за право украинцев стать равноправными членами сообщества свободных наций, за демократические принципы, гарантирующие каждому человеку уважение его достоинства и возможность свободно жить и развиваться.
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"Самоотверженность и жертвенность рыцарей Майдана пробудили патриотический дух нашего народа и показали всем, что есть ценности, дороже даже собственной жизни. Благодаря героическому поступку этих людей мы живем уже в другом государстве, полностью осознаем себя великим, гордым народом", - отметил Порошенко.
По словам главы государства, имена героев Небесной сотни будут высечены на "величественном мемориале" в Киеве.
"Подвиг Небесной сотни - наша национальная гордость и безапелляционный ориентир - вырвать Украину из цепких лап хищного двуглавого российского орла и превратить в процветающую европейскую державу. Мы обязательно воплотим мечту героев в реальность", - резюмировал Порошенко.
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С 2015 года в Украине ежегодно 20 февраля отмечают День героев Небесной сотни, посвященный подвигу участников Революции достоинства 2013-2014 годов и памяти погибших в ходе тех событий.
18-20 февраля 2014 года более 100 человек погибли в результате попытки режима Виктора Януковича разогнать мирный протест в центре Киева.
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С 18 по 22 февраля 2017 года во всех регионах Украины пройдут мероприятия, посвященные событиям на Майдане трехлетней давности.
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