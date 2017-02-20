Скандального депутата исключили из фракции Ляшко

Также Радикальная партия Олега Ляшко приняла решение требовать от Артеменко сложить мандат, полученный по списку РПЛ

Радикальная партия Олега Ляшко приняла решение исключить Андрея Артеменко из состава фракции. Об этом на своей странице в Facebook написал член фракции Андрей Лозовой.

"Решение фракции Радикальной партии Ляшко - исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сложить мандат, полученный по списку РПЛ", - написал он.

Артеменко является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.

19 февраля издание New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.

Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.

Представитель президента в парламенте Артур Герасимов заявил, что завтра в Раде должен состояться "жесткий" разговор с Артеменко.



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