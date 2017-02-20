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Скандального депутата исключили из фракции Ляшко

20.02.2017 18:13
Также Радикальная партия Олега Ляшко приняла решение требовать от Артеменко сложить мандат, полученный по списку РПЛ
Скандального депутата исключили из фракции Ляшко
Андрей Артеменко (фото - скриншот видео)

Радикальная партия Олега Ляшко приняла решение исключить Андрея Артеменко из состава фракции. Об этом на своей странице в Facebook написал член фракции Андрей Лозовой.

"Решение фракции Радикальной партии Ляшко - исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сложить мандат, полученный по списку РПЛ", - написал он.

Артеменко является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.

19 февраля издание New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.

Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.

Представитель президента в парламенте Артур Герасимов заявил, что завтра в Раде должен состояться "жесткий" разговор с Артеменко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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