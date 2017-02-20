Скандального депутата исключили из фракции Ляшко
Радикальная партия Олега Ляшко приняла решение исключить Андрея Артеменко из состава фракции. Об этом на своей странице в Facebook написал член фракции Андрей Лозовой.
"Решение фракции Радикальной партии Ляшко - исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сложить мандат, полученный по списку РПЛ", - написал он.
Артеменко является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.
19 февраля издание New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.
Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.
Представитель президента в парламенте Артур Герасимов заявил, что завтра в Раде должен состояться "жесткий" разговор с Артеменко.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:19
-
19:09
-
18:25
-
17:28
-
17:46