Беспринципная война Кремля убила более 9 тыс украинцев - МИД

В МИД Украины заявили о попытках Кремля лишить украинцев права определять свое будущее и лжи Москвы, "незнающей границ"

Беспринципную войну Кремля против украинского народа характеризуют "ужасные цифры" - более 9800 погибших, около 23 тыс раненых, почти 1 млн 800 тыс вынужденных переселенцев. Государство-агрессор захватило 7,2% территории Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в честь третей годовщины вооруженной агрессии России против Украины.

"Несмотря на то, что Революция достоинства четко подтвердила стремления украинского народа построить европейское, демократическое государство и процветающую Украину, Кремль попытался лишить украинцев права самостоятельно определять свое будущее. Российская Федерация начала спланированную военную операцию, которая в дальнейшем привела к временной оккупации АР Крым и г. Севастополя и кровопролитию в Донбассе", - говорится также сообщении.

Как отмечается, отказ РФ выполнять минские соглашения подрывает усилия Украины и международного сообщества, направленные на деэскалацию и стабилизации в регионе.

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"Пропаганда Москвы не знает границ лжи, фальсификаций, никаких ценностей", - заявили в МИД.

МИД также поблагодарило мировое сообщество за поддержку и единство.

18 февраля Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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