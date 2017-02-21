"Сдавший" Крым депутат не намерен отказываться от мандата

Нардеп Андрей Артеменко заявил, что не намерен уходить из парламента и после официального исключения из фракции РПЛ будет оставаться внефракционным

Народный депутат Андрей Артеменко, предложивший передать Крым России "во временное пользование" на 50 или 100 лет, не намерен сдавать мандат и после исключения из фракции Радикальной партии будет оставаться внефракционным. Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.



Говоря о требовании партии Олега Ляшко сложить депутатские полномочия, Артеменко сказал: "Я вчера общался со своей женой, со своими родителями, с друзьями. И то, что в течение вчерашнего дня я получил тысячи, десятки тысяч сообщений в поддержку наших мирных инициатив, убеждает меня в том, что сейчас единственная возможность и единственная площадка для достижения главной моей цели - это парламент".



Как отметил парламентарий, сейчас для его окончательного исключения из фракции необходимо, чтобы спикер Верховной Рады публично зачитал соответствующее заявление.

"После того я, конечно, остаюсь внефракционным депутатом", - подчеркнул Артеменко.

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19 февраля 2017 года издание New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.



Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.



20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов.

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