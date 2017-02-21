Рада декоммунизировала местные госадминистрации

Согласно закону Верховной Рады, теперь названия госадминистраций должны соответствовать названиям административно-территориальных единиц

Во вторник, 21 февраля, Верховная Радва приняла закон о декоммунизации местных госадминистраций. За изменения в некоторые законы по поводу урегулирования вопросов переименования местных государственных администраций 5541 проголосовали 235 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Закон о местных госадминистрациях дополняется положением о том, что названия таких администраций соответствуют названиям административно-территориальных единиц. Если меняется название территориальной единицы, должно меняться и название местной госадминистрации.

Закон о Кабинете министров дополняется положением о том, что правительство принимает решение об изменении названия местных госадминистраций в связи с изменением названий административно-территориальных единиц.

Ранее, по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики, были изменены названия более 20 административно-территориальных единиц.

Читайте также: Вятрович: Декоммунизация даёт иммунитет к массовым убийствам

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.