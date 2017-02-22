ОБСЕ: Интенсивные боевые действия в Донбассе могут возобновиться
Прекращение огня в Донбассе не выглядит "слишком хорошо". Об этом сказал глава ОБСЕ Ламберто Заньер, передает Reuters.
По его словам, подтверждение согласования отвода тяжелой артиллерии ожидается как минимум в среду.
"Похоже, активность продолжается. У меня нет последних подтверждений, но это не выглядит слишком хорошо", - сказал Заньер.
"Во многих районах мы видим "кинетическую активность", как мы это называем, с применением легкого вооружения, но в некоторых случаях есть взрывы, что значит использование гранатометов и другого тяжелого вооружения в нарушение режима прекращения огня", - пояснил глава ОБСЕ.
Ситуация в Донбассе запутанная и есть потенциальный риск возобновления интенсивной фазы боевых действий, говорит Заньер.
С 20 февраля вступила в силу договоренность о прекращении огня в Донбассе, которой удалось достичь на переговорах нормандской четверки.
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