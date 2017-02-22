Задержанные крымские татары заявили о пытках - адвокат

Арестованные татары сообщили, что им не давали пить и не кормили целый день, отметил адвокат Эмиль Курбединов

К некоторым задержанным крымским татарам российские оккупанты на полуострове вчера применили физическую силу. Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов у себя в Facebook.

"Все арестованные заявили, что им намеренно не давали пить и еду с утра и до позднего вечера, при этом всех держали в транспортном средстве, которое не отапливалось. Это пытки! Также, задержанный гражданский активист Григорь заявил, что его сразу в машине начали бить. Он еле зашел в зал суда!" - подчеркнул Курбединов.

21 февраля силовики проводили обыски в доме крымского татарина Марлена Мустафаева.

Позже многих из протестующих около дома крымского татарина Марлена Мустафаева, где силовики оккупационной власти проводили обыски, а также тех, кто снимал на видео происходящее, увезли в неизвестном направлении.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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