Петренко о блокаде в зоне АТО: Это позорно
Министр юстиции Павел Петренко заявил, что выступает против блокады ОРДЛО. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.
"Я точно против контрабанды. И у нас есть четкая позиция, которую мы применили к Крыму. Компании, которые зарегистрированы на территории Украины и платят налоги в украинский бюджет, легальны. Те, кто признал псевдовласть, не признаются по украинскому закону", - отметил Петренко.
По его словам, после аннексии Крыма в Минюсте разрабатывали закон о правовом статусе оккупированной территории.
"Закон писался в этом кабинете, нас было всего несколько человек: на тот момент тут был полный бардак. Получился законодательный акт, который регулирует вопросы миллионов людей, как хозяйственного, так личного характера", - сказал Петренко.
"И по Донбассу тоже надо принять закон. Я знаю, что фракция Народного фронта его разрабатывает. Это надо сделать, без пиара и политиканства, как сейчас делают некоторые коллеги из небольших фракций. Нельзя заниматься спекуляциями и делать себе политическую карьеру и минуту славы на судьбах людей. Это позорно", - подчеркнул Петренко.
20 февраля сообщалось, что в Золотом будет организована блокада ОРЛО.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Читайте полный текст интервью: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге - Петренко
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