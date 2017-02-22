Убытки от аннексии Крыма составили $100 млрд - Петренко
"Предварительную оценку мы сделали только по Крыму: около $100 млрд. Эта сумма будет еще уточняться на стадии принятия решения. По Донбассу оценки пока нет - чтобы сделать ее, туда нужен доступ. Мы же не знаем, где какие инфраструктурные потери", - сказал он.
По его словам, в международных судах находятся два крупных исковых кейса: один о нарушении конвенции по морскому праву, а второй о нарушении двух конвенций: запрета на финансирование терроризма и расовой дискриминации.
Петренко также назвал фамилии чиновников страны-агрессора России, которые причастны к аннексии Крыма.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Читайте полный текст интервью: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге - Петренко
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
07:57
-
14:35
-
14:28
-
14:10
-
14:02
Новости партнеров
- 86262
- 32349
- 19399
- 10822
- 10075