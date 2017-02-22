Убытки от аннексии Крыма составили $100 млрд - Петренко

Оценки по Донбассу пока нет - чтобы произвести подсчеты, необходимо получить полный доступ на территорию Донецкой и Луганской областей

Украина оценивает ущерб, нанесенный в результате оккупации Крыма Россией, в $100 млрд. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Предварительную оценку мы сделали только по Крыму: около $100 млрд. Эта сумма будет еще уточняться на стадии принятия решения. По Донбассу оценки пока нет - чтобы сделать ее, туда нужен доступ. Мы же не знаем, где какие инфраструктурные потери", - сказал он.

По его словам, в международных судах находятся два крупных исковых кейса: один о нарушении конвенции по морскому праву, а второй о нарушении двух конвенций: запрета на финансирование терроризма и расовой дискриминации.

Петренко также назвал фамилии чиновников страны-агрессора России, которые причастны к аннексии Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте полный текст интервью: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге - Петренко

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