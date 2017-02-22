Тяжелое вооружение отвели лишь на нескольких участках - Марчук
Отвод сил и тяжелого вооружения в Донбассе произошел только на некоторых участках. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук на встрече с народными депутатами, сообщает первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко у себя в Facebook.
"Марчук рассказал депутатам о реальном положении вещей, о нарушении режима тишины, он оценивает ситуацию с безопасностью последних дней как непростую, говорит об относительном уменьшении обстрелов в последние два дня. При этом, горячими остаются мариупольское и авдеевское направления, и констатирует, что отвод оружия до 21 февраля был сорван, произошел лишь на некоторых участках", - сказала Геращенко.
По ее словам, народные депутаты считают, что представители Украины на встрече трехсторонней контактной группы в Минске должна ставить перед РФ вопрос об отмене указа президента РФ о признании так называемых паспортов террористических организаций ЛНР/ДНР.
"Потому, что на украинских территориях должны быть только украинские документы", - отметила Геращенко.
21 февраля сообщалось, что продолжается согласование плана относительно полного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения от линии разграничения в зоне АТО.
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