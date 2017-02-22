Янукович написал письмо мировым лидерам о Майдане и Донбассе

Российские СМИ утверждают, что в письме Янукович призывает расследовать преступления против Майдана и урегулировать конфликт в Донбассе

Бывший диктатор Виктор Янукович написал открытое письмо лидерам ряда государств, в котором заявил о необходимости расследования преступлений против Майдана и урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.



Как утверждает прокремлевское СМИ, письмо якобы адресовано президентам России Владимиру Путину, США Дональду Трампу, Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Франции Франсуа Олланду и Польши Анджею Дуде, канцлеру Германии Ангеле Меркель, а также главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду и президенту Европарламента Антонио Таяни.



В своем послании Янукович заявляет о необходимости дать "объективную правовую оценку" событиям в Украине, в частности призывает создать специальную комиссию Совета Европы для мониторинга расследования преступлений, совершенных на Майдане в 2014 году.



Экс-диктатор также обещает оказать "посильную помощь" в расследовании. "У меня есть дополнительные сведения и доказательства, позволяющие установить реальных организаторов массовых убийств на Майдане. Учитывая нежелание нынешних властей провести объективное расследование, я готов предоставить данную информацию независимой специальной комиссии Совета Европы", - пишет Янукович.



Он также считает, что мировые лидеры должны заставить Украину соблюдать минские договоренности по Донбассу.



"Главная цель на данном этапе - возвращение мира и безопасности в Украину путем выполнения условий минских соглашений, что предусматривает в том числе: прекращение военных действий на востоке Украины; создание широкой автономии в Донбассе в составе Украины; восстановление разрушенных территорий; помощь беженцам и вынужденным переселенцам", - заявляет Янукович.



По мнению экс-диктатора, если Украина не будет выполнять соглашения, в Донбассе следует провести "референдум о статусе региона".

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Кроме того, Янукович в письме предложил мировым лидерам расширить круг участников переговоров в нормандском формате, включив туда представителей террористов ДНР/ЛНР, которых он называет "протестующей стороной, представляющей народ Донбасса".

21 февраля 2017 года Янукович на пресс-конференции в Москве заявил, что возвращаться в Украину не собирается и вводить войска Путина не просил.

20 февраля президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду внести изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинения против Януковича.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что обвинительный акт за государственную измену в отношении Януковича будет передан в суд 14 марта.

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