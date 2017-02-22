Российский актер через суд добился статуса беженца в Украине

Анисифиров просил убежища в Украине из-за возможных преследований со стороны российской власти, потому что он участвовал в событиях Майдана

Российский актер Сергей Анисифоров добился статуса беженца в Украине через суд, подав иск против украинской Миграционной службы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Одесский Окружной апелляционный суд окончательно поставил точку в моем многолетнем деле. Суды длились почти три года, сегодня был восьмой. Суд обязал Миграционную службу Украины предоставить статус беженца или дополнительную защиту ", - написал Анисифиров.

Анисифиров просил убежища в Украине из-за возможных преследований со стороны российской власти, потому что он участвовал в событиях Майдана на стороне протестующих.

Анисифоров сыграл роли в более чем 20 российских фильмах. Принимал активное участие в протестном движении и маршах несогласных. После победы столичного Майдана Анисифоров проживает в Одессе и является одним из активистов одесской Самообороны.

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